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Facebook’tan Şok Eden Güvenlik Açığı!

Facebook’taki güvenlik açığından dolayı uygulamaya kayıtlı milyonlarca facebook kullanıcının telefon bilgilerine internet üzerinden basit bir şekilde ulaşılabildiği belirlendi.

Facebook’tan Şok Eden Güvenlik Açığı!

Facebook’taki güvenlik açığından dolayı uygulamaya kayıtlı milyonlarca facebook kullanıcının telefon bilgilerine internet üzerinden basit bir şekilde ulaşılabildiği belirlendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:47
Facebook’tan Şok Eden Güvenlik Açığı!

Facebook, kullanıcılarının kendi telefon numaralarına karşılık gelen kullanıcı numaraları ile Facebook veritabanında yer alan kayıtlı telefon numaralarını eşleştirdi. Aynı zamanda Facebook'ta yeni şifre almak için kullanılan telefon numaralarına karşılık gelen diğer kayıtlı telefon numaralarını da karşılaştırdı.

Sistem üzerindeki bazı kayıtlarda kullanıcının ismi, cinsel kimliği ve bulunduğu ülke de yer alıyordu.

Bahsi geçen güvenlik açığının, milyonlarca Facebook kullanıcısının telefon numarasına bu kullanıcıların kullanıcı numaralarını girerek basit bir şekilde elde edilebileceği ve bu kişilerin telefonla dolandırıcılık yada bu telefonları kötü amaçla kullanacak olan insanlara karşı korunmasız hale getirebileceği öne sürülüyor

Son Güncelleme: 05.09.2019 10:55
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