Fatih Portakal için son karar verildi!

Fox Tv’nin patronu değişince Fatih Portakal’ın işinden olup olmayacağı gündeme gelmişti. Fatih Portakal ‘’Git derlerse giderim’’ demişti. Reytinglerdeki başarısı Fatih Portakal’ın koltuğunu sağlamlaştırdı ve görevine devam edeceği kesin olarak açıklandı.

FOX Haber’in ekran yüzü Fatih Portakal, kanaldan ayrılacağı iddialarına Twitter hesabından cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı. ‘’Merak edenlere gelsin: Beni benden çok düşünenlere teşekkürler. Yeni patron kal derse kalırım, istemiyorum derse demir atacak halim yok giderim, arkama bile bakmadan. Önümdeki aydınlık beni mutlu etmeye yeter’’ ifadelerinde bulundu. Bu ifadelerden sonra yapılan açıklamalara göre Fatih Portakal’ın görevine devam edeceği duyuruldu.