Fatih Terim tekrar Florya’da!

Galatasaray’ın başına 4. Kez geçen Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek bir toplantı gerçekleştirecek.

Saat 15.00’te İmza Töreni gerçekleşecek!

Saat 15.00’da gerçekleşmesi beklenen imza töreni Türk Telekom Stadı’nda sözleşme imzalanacak. Bu imza törenine Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek ile gerçekleşecek. Terim’in yardımcısı olacağı kesinleşen Levent Şahin de Florya’ya Terim’den hemen sonra giriş yaptı.

Antremanlara henüz çıkmayacak!

Anlaşmaya varıldı bilgisinden önce antremanlara çıkamayacak olan Fatih Terim’in bu sabah 11.00’deki çalışmada yer almayacağı açıklandı.