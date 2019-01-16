FBİAD VAN ve TATVAN'da Hayallere Dokundu

FBİAD (Fenerbahçeli İş Adamları Derneği) sosyal sorumluluk komitesi, yardım kampanyaları kapsamında Van ve Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı köy okullarında yüzlerce çocuğumuzun kışlık bot ve mont ihtiyaçlarını karşıladı. FBİAD Yönetim Kurulu Üyelerinden Burçin Özkaçan, Yunus Burak ve Halit Yeni Aras ile Fenerbahçeli İş Adamları Derneği üyelerinden Burak Köseoğlu ve Didem Bahçeci'nin katıldığı öğrenildi.

FBİAD Organizasyon Komitesi, Tatvan Kaymakamı Sn. Mehmet Ali Özkan, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Necdet Takva, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Abdullah Özer, Van Gölü İlköğretim Okulu Müdürü Sn. Şahin Ballıkaya, Vali Adnan Darandeliler İlk Öğretim Okulu Müdürü Sn. Şükrü Acar, Mutlu Bireyler Rehabilitasyon Okulu Müdürü Sn. Emrah Yavuz ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Biner makamlarında ziyaret edildi. FBİAD katkılarından dolayı FBİAD Başkanı Sn. Güven Güleşce'nin teşekkür mektubu ve FBİAD Sosyal Sorumluluk Sertifikası verildi.