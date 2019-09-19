Feci Şekilde Can Verdiler! Bilecik’te Tren Kazası

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trenin tünel içerisinde raydan çıkması sonucunda iki makinist can verdi.

Ankara’dan yola çıkarak Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol etmek üzere ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkezine bağlı Ahmetpınar köyünün sınırları içinde yer alan tünelde raydan çıktı. Raydan çıkan tren duvara çarparak durabildi.

Meydana gelen korkunç kazada, kılavuz trende bulunan 2 makinist olayın gerçekleştiği yerde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan kişiler tarafından bildirilen ihbar üzerine kazanın gerçekleştiği bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri ulaştırıldı ve inceleme başlatıldı. Olayla alakalı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.