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Fırtına ile kar kapıda!

Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimlerinde bugün kar bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 6 ila 10 derece azalacak.

Fırtına ile kar kapıda!

Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimlerinde bugün kar bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 6 ila 10 derece azalacak.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:42
Fırtına ile kar kapıda!

Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç  Anadolu, Karadeniz’in iç kesimlerinde bugün kar bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 6 ila 10 derece azalacak. Doğu kesimlerde 1 ila 4 derece artacak. Yapılan son açıklamalara göre ülke genelinin yağışlı geçeceği tahminler arasında. Rüzgarın kuzeye dönmesiyle birçok yerde sıcaklık düşüşü yaşanacak. Yağışların havaların soğumasıyla beraber kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Diğer yerlerde ise yağış şeklinde görülecek. Sıcaklıklarda bugün ciddi düşüş yaşanacak. Rüzgarın kuzeye dönmesi ile 6 ila 10 derece düşüş yaşanacak. Doğu kesimlerde güneyli rüzgarla birlikte 1 ila 4 derece düşüş yaşanacak.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle;

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı (Rüzgarın sabah saatlerinde güney ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor) 5
İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu (Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor) 7
İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor) 10
Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor) 14
Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor) 17

Son Güncelleme: 18.01.2018 10:55
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