Fuhuşa Sınır Dışı

İzmit'te, polis ekipleri fuhuş yapıldığının belirlendiği eve baskın yaptı. Evde suçüstü yakalanan Azerbaycan’lı kadınlardan 33 yaşındaki gözaltına alındı, 35 yaşındaki R.A. ise sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri alınan ihbarlar üzerine İzmit'in Turgut Mahallesi'nde yer alan fuhuş yapıldığı iddia edilen evi takip etmeye başladı. İncelemeler ve çalışmalar sonrası harekete geçen polis ekipleri operasyon düzenledi. Ve evde bulunan Azeri 2 kadın yakalandı.

Evde bulunan kadınlardan mağdur olduğu anlaşılan ve zorla çalıştırıldığı belirlenen R.A., sınır dışı edilmek için Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Fuhuşa aracılık ettiği ve yer imkanı sağladığı saptanan A.K. isimli kadın ise gözaltına alındı. Götürüldüğü emniyette işlemleri tamamlanan A.K., adliyeye ulaştırıldı.