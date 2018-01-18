Girilmesi Sonucu Ölümün Kesin Olduğu Bölgeler

Hepimizin bildiği gibi dünya üzerinde birden çok yasaklı bölge var. İçerilerinde sakladıkları büyük sırlarla bizleri her daim meraklandırmışlardır. Sebebi bilinmez hepsinin de girilmesini istemedikleri bölgeleri büyük güvenlik sistemleri, askerler vb. farklı farklı korumaktalar. İçlerinde neler sakladıklarını kesin olarak sizlere belki aktaramayız ama en azından yürütülen tahminlerden bu yerlerden bahsedebiliriz. Ve yine hepimizin en çok biligili olduğu, en azından bir kere bile duymuş olduğu 51.bölge’den başlamak isterim.

51.Bölge

51.bölge, normal idaalara göre; düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılmakta olan yerdir.

51.Bölge dünyanın en korunaklı yerlerinden biri olup girilmesi yasak olan Özel bir askeri üstür. Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde, Groom Gölü yakınında bulunan bu gizli askeri üs, farklı iddaalara bakacak olursak bu kadarıyla yetinilmeyen bölge, uzun yıllardır Komplo teorisyenlerinin en önemli kaynağı olmuştur.

ABD en son bu üssün varlığını 2013 yılında resmi olarak açıklamıştır. Bu tarihten önce üssün varlığıyla ilgili hiçbir resmi açıklama yokmuş

bile. 51.Bölge hakkında vatandaşları geç hükümette görev alan birçok kişinin bile bilgisi yok bu bölge hakkında. Girilmesinin kesinlikle yasak olduğu 51.Bölge hakkında yalnızca orada çalışanlardan bilgi alınabilmektedir. Ancak orada çalışan ve daha önce çalışmış olanların hepsi hükümet tarafından susturulmuştur. Görselde de görüldüğü gibi çölün ortasında bulunan askeri bölgede sadece büyük bir uçak pisti görünmekte. Teorisyenlere göre ise toprağın altındaki devasa yeraltı malikhanesinin bulunduğunu ve uzaylılar, UFO’lar vb. olayların burada incelendiği düşünülüyor. Bölgeye sürekli olarak ne taşındığı bilinmeyen beyaz tırlar uğramaktadır. 51.Bölge hakkında ortaya atılan en çarpıcı iddaalardan birisi de 51.Bölge'de uzaylılara otopsi yapıldığıdır.

Yılan Adası

Ada denilince aklımıza gelenler genelde çok güzel şeyler kum, güneş, sahil gibi. Güzel tropik ağaçlarla döşeli kayıp bir cennette güneşlenip, doğanın tadını çıkardığımızı hayal ederiz. Fakat hiç de düşündüğümüz gibi olmayan birçok ada vardır. İşte o adalardan birisine göz atacağız ve hiç de göründüğü gibi olmayan, son 15 yıl içerisinde bitki örtüsünün azalmış olup yılanların %15 azalmasına rağmen her 1 metre karesine 2-3 yılanın düştüğü bir adaya. İsimi “Ilha de Queimada Grande” olarak da bilinen Yılan Adası, Brezilya São Paulo’ ya sadece bir kaç mil uzaklıkta bulunmakta. Adından da anlaşılacağı gibi, bu küçük ada binlerce yılanlar ile doludur. Alışılanın dışında olduğu aşıkar. Fakat tehlikeli olmasında ki tek sebep binlerce yılanın olması değil. Aynı zaman da en zehirli yılanların burada olması hatta bu adanın dışında başka yerlerde olmayan yani adaya has türler bile bulunmakta. Gerilmek için bu kadarı bile yeterli gibi. Adaya özel olarak bahsettiğim türlerden birisi olan engerek yaşamakta olan oldukça zehirli bir yılandır. Zehiri bir insanı rahatlıkla öldürecek hatta etini eritecek derece de güçlüdür. Ada bilim adamlarına bir çeşit laboratuvar olmuş ve yılanlar üzerinde deneyler yapmışlardır. Brezilya Deniz Kuvvetleri yılda bir kere deniz fenerini kontrol etme amaçlı adayı ziyaret etmektedir. Onun dışında pek geçerken uğranılacak bir ada değil elbette.

Yağmur ormanları ile kaplı, Atlantik deniz ile çevrili olan ada, oldukça küçük. 110 dönümlük bir anlana sahiptir. Brezilya’dan sadece birkaç mil uzaklıkta yer almaktadır. Adada yılanlar haricinde yılda bir kez bakımı yapılan otomatik bir deniz feneri bulunmaktadır. Onun dışında ada tamamen terk edilmiş durumdadır. 1909-1920 yılları arası adada insanların yaşadığına dair hikayeler de vardır.

Yaklaşık 11.000 yıl evvel deniz seviyelerinin yükselmesi sebebiyle adanın anakara ile bağlantısının koptuğu düşünülmektedir. Adadaki altın engerek yılanının “Bothrops Jararaca” adında bir tür ile ilişkisi olduğu söylenmektedir. Bu türün atalarından birinin adaya gelmesi sonucu burada anakaradaki akrabalarından farklı şekilde evrimleştiği düşünülmektedir.

Adanın çok tehlikeli olmasından dolayı şuan girilmesine izin yoktur. Aksi taktirde gitmesine izin verilmiş olan bir kişi olduğunda deniz kuvvetleri onu en fazla kıyıya 100-150 metre uzaklıkta bırakmaktadır. Ayrıca yolun geri kalanını kendi sandalınızla ulaşmak zorundasınız. Başka bir kurala göre de adaya giden kişinin yanında doktor da bulunması gerekmektedir.

Svalbard Küresel Tohum Deposu

İleride gerçekleşebilecek olan herhangi bir kıyamet senaryosu sonucu olarak inşa edilen Svalbard Küresel Tohum Deposu, küresel ısınmanın etkisiyle sular altında kaldı.

Kıyamet Ambarı olarak da adlandırılan Svalbard Küresel Tohum Deposu, dünyadaki bütün bitkilerin bulunduğu bir depo. 500 milyonu aşkın tohum, 880 binden fazla da bitki çeşitinden bulunuyor. İleride gerçekleşebilecek olan herhangi bir kıyamet senaryosu sonucu geliştirilmiştir. Ayriyeten güvenlik açısından göreviler dışında bu depoya insanların girmesi yasak.

Bu günler de donmuş toplakların (permafrost) erimesi sonucuyla meydana gelen bir selin tesise girip sorun oluşturduğu söyleniyor. Tohumların şu an güvende olduklarını ve neme dayanıklı bir şekilde paketlendikleri açıklandı. Guardian raporlarına göre, kuzey kutbunda aşırı bir sıcaklık artmasından kaynaklanmış ve sıcak hava koşullarının yağmurla birleşmesinden selin meydana geldiğini belirtti. Deponun sahibi olan Norveç hükümet görevlisi Hege Njaa Aschim, "Sürekli donmuş toplakların aşırı hava koşullarıyla birleşince böyle bir etki yaratacağını düşünmemiştik" demiş.

Depo Norveç'in Longyearbyen şehrinde büyük bir dağın 150 metre altında bulunmakta. Bu yer enerji tüketen buzdolaplarına ihtiyaç duymaksızın, uzun süreli koruma için tohumların soğutulmasını sağlıyor.

Küresel sıcaklıklar dünya genelinde yükseliyor ve en etkisi kutuplarda da baş gösteriyor. Yılardır sebebi bilinmeyen Permafrost artık erimeye başladı, buzla kapanan yollar açılıyor ve bazı yerler sular altında kalıyor. Küresel Tohum Deposu yöneticileri, böyle olayların tekrar yaşanmasını istemediklerinden gerekli önlemleri aldıklarını belirttiler.

Pine Gap

Pine Gap, Avustralya'da uçsuz bucaksız çöllün ortasına kurulmuş olan, epeyce gizli bir askeri tesistir. Her ne kadar kuruluş sebebi uydu takip sistemleri ve uydu takibi gibi görünse de farklı amaçlar için de kullanıldığı düşünülüyor ve içine girmek katiyen yasaktır.

Pine Gap için Avustralya'nın önceden bahsetmiş olduğumuz 51.Bölge’si bölgesi desek yanlış olmaz herhalde. İçeri girmenin ve üstünden uçmanın bile yasak olduğu bu gizli askeri tesis veya üs Avustralya'da Amerika ortaklığında çalışmalar yapılmaktadır. Avustralya hükümeti Pine Gap hakkında genelde konuşma yapmaktan kaçınmaktadırlar.



1970’lerde kurulan bu tesis içerisinde ne yapıldı hakkında pek çok Komplo Teorisi üretilmekte. Amerika'nın gizli masraflarını karşıladığı düşünülen bu tesis halen bir sır olarak kalmakta ve dünyanın girilmesi yasak olan bölgelerden biridir.