Güncel Paykasa Fiyat Listesi

İnternetten satın alma işlemi gerçekleştirirken, kullanıcı bilgilerim paylaşılır mı, hesabım başkalarının eline geçer mi diye düşünen kişiler, sanal kart sayesinde güvenilir bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilirler. Güvenlik kodu ve 16 haneli kart şifresi bulunan ürün, tamamen sanal ortam üzerinden yönetilebilir. Günlerinin büyük çoğunluğunu alışveriş sitelerinde geçiren, internetten ürün almayı seven kişilerin mutlaka bir Paykasa hesabı oluşturmaları faydalarına olacaktır.

En Düşük 10 Euro’ya Satın Alma Fırsatı

Paykasa fiyat listesi değişiklik göstermekte olup, Euro para birimi üzerinden hesaplanır. Tüm dünyada kullanılan uluslararası bir kart olduğu için, para birimi de Euro olarak belirlenmiştir. Henüz Türkiye’de yeni yaygınlaşıyor olsa bile bireyler, belirtilen ön ödemeli kart sayesinde dolandırıcılık problemlerine maruz kalmadan internetten tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ucuz Paykasa satın almak isteyen kişiler, ise resmi sayfasında bulunan fiyat listesine göre bütçelerine uygun bir paketi değerlendirebilirler. Güvenilir alışveriş yapma imkanı sunan kart sayesinde, internetten bir ürün alma konusunda acemi olan bireyler bile ihtiyaçlarını karşılayabilirler. İlk kez alışveriş yapacak kullanıcıların kullanıcı dostu olan www.hızlıpaykasa.com sitesini tercih edebilirler. Şuan için en düşük Paykasa paketi 10 euro olarak belirlenmiştir. Türk lirasında yaklaşık olarak 43 TL’ye gelen üründen alarak internette hızlı bir şekilde değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Sanal kartın fiyatları, 15 euro, 20 euro ve 25 euro olarak artış gösterir.

Fiyat listesi her ne kadar yabancı ülkeler açısından avantajlı olsa da Türkiye için biraz yüksek gelebilir. Euro, Türk lirasına göre daha pahalı olduğu için, ilk kez bir Paykasa satın almak isteyen kişilerin, öncelikle düşük ücretli paketlerden satın almaları faydalarına olacaktır. Deneyim kazanan ve avantajlı Paykasa fırsatlarını öğrenen bireyler, daha sonrasında yüksek ücretli paketleri de değerlendirebilirler. Kullanım süresi 1 yıl olan Paykasa, aldıktan sonra en fazla 12 ay içerisinde değerlendirilmesi ve bakiyesi sıfırlanmalıdır. Aksi takdirde içerisindeki tutar kullanılamaz hale gelebilir.

Bütçelere Uygun Farklı Fiyatlar

Yukarıda belirtilen fiyatlar dışında, Paykasa en çok 500 euro’ya kadar satın alınabilir. Türk lirası ile yaklaşık olarak 1980 TL eden kart, tüm alışverişlerde, sanal ortamda yapılan bütün çekimlerde rahat bir şekilde kullanılabilir. Ancak bu noktada devreye bütçe problemi girer. Bu kadar yüksek bütçeli paketlerden satın alamayan bireyler, daha uygun fiyatlı Paykasa kartlarını tercih edebilirler. Diğer ön ödemeli kartlara göre son derece pratik ve kullanışlı olan ürün, aynı zamanda hızlıdır. Türkiye’de şuan için pek çok birey ve hatta kurumsal firmalar, internetten yaptıkları tüm para transferlerinden belirtilen ön ödemeli karttan yardım alır. Hesap bilgilerinin korunması konusunda titiz olan kişiler için Paykasa oldukça avantajlıdır.