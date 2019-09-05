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Günde 2 Bardak Meşrubat Erken Yaşta Öldürüyor

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından yapılan araştırma neticesinde dikkat çeken sonuçlar ortaya kondu. Yapılan araştırmaya göre günde şekerli veya tatlandırıcı içeren 2 bardak meşrubat içmek, erken yaşta ölüm tehlikesine yol açıyor.

Günde 2 Bardak Meşrubat Erken Yaşta Öldürüyor

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından yapılan araştırma neticesinde dikkat çeken sonuçlar ortaya kondu. Yapılan araştırmaya göre günde şekerli veya tatlandırıcı içeren 2 bardak meşrubat içmek, erken yaşta ölüm tehlikesine yol açıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:01
Günde 2 Bardak Meşrubat Erken Yaşta Öldürüyor

Independent gazetesinden aktarılan habere göre, Dünya Sağlık Örgütüne bağlı bulunan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansınca başlatılan çalışmaya, 10 Avrupa ülkesinden olmak üzere, yaş ortalaması 50 ve üzeri olan 450 binden fazla kişi katılım gösterdi.

İlk etapta kanser, kalp rahatsızlığı veya diyabet gibi rahatsızlığı bulunan kişileri araştırmaya katılmadı. Araştırmaya 1992-2000 senelerinde dahil edilen, ardından da yaklaşık olarak 16 yıl boyunca gözlemlenen kişilerden bu zaman diliminde 41 bin 600'ünden fazlası yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme: 05.09.2019 16:04
Anahtar Kelimeler:
KanserMeşrubatşekerli IçecekDünya Sağlık Örgütü
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