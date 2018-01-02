Hamile kadın av tüfeğiyle intihar etti!

Olay Denizli’de meydana geldi. 8 ay önce evlenen 7 aylık hamile olan Rukiye K.K. evde kimsenin olmadığı sırada kendini av tüfeğiyle vurarak intihar etti.

Olay dün Süller Mahallesi’nde meydana geldi. 8 ay önce evlenen Rukiye K.K. evde kimsenin olmadığı sırada kendini av tüfeğiyle başından vurdu. Eve gelen eşi, Rukiye K.K’nın kanlar içinde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri ilk yapılan müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi. Rukiye K.K’nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, karnındaki bebeği de kurtaramadı. Rukiye K.K’nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.