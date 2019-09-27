Hamsi kuşu nasıl yapılır? Lezzetiyle meşhur hamsi kuşu tarifi

Balık sezonunun açılması ile birlikte, tezgahlar birbirinden lezzetli, taptaze balıklarla dolup taştı. En fazla tercih edilen balıklardan biri olan hamsiyle yapılan hamsi kuşu yemeğinin hazırlanışını sizinle paylaşacağız.

HAMSİ KUŞU

Karadeniz'e has lezzetlerden hamsinin en popüler hali hamsi kuşu. Kılçıkları ayıklanan hamsiler, fileto şekline çevrilir. Daha sonra iki hamsinin arasına hazırlanan yeşillikli-soğanlı karışım koyulduktan sonra hamsiler kapatılır ve bol yağda nar gibi kızartılır.

MALZEMELER NELER?

500 gr hamsi

2 adet soğan

Mevsim yeşillikleri

Bir adet yumurta

1,5 su bardağı mısır unu

Tuz ve karabiber

Hamsiler güzelce temizlenir ve yıkanır. Mevsim yeşillikleri ince ince doğranır. Ardından soğanlar küçük küpler şeklinde doğranır. Yeşillikler ve soğanlar baharatlarla harmanlanır.

Kılçıkları çıkarılan hamsilerin arasına hazırlanan bu harçtan konur ve hamsiler birbirine yapıştırılır. Daha sonra una bulanan balıklar kızgın ve bol ayçiçek yağında kızartılır.