Hastalanan köpeğini 7 kilometre sırtında taşıdı!

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Cem Şahin, ormanda yaptığı gezi sırasında rahatsızlanan köpeğini yarım metre karda 7 kilometre uzaklıktaki veterinere sırtında taşıyarak götürdü. Bir nakliyat firmasında çalışan Cem Şahin arkadaşlarıyla birlikte gezmek amacıyla ormanda yürüyüşe gitmişti. Yaklaşık yarım metre karda köpeği rahatsızlanarak yürümekte güçlük çekti. Cem şahin durumu fark etti ve köpeğini sırt çantasına koyarak 7 kilometre uzaklıktaki veterinere götürdü. Köpeğin tedavisi burada yapıldı.