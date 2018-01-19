Hastanede yaşanan rezalet olay!

Küçükçekmece utanç verici bir dosyayla güne adını yazdırdı. Yeni açıklanan bilgilere göre hamile çocukların 23.00’dan sonra kayıt yaptırdıkları ortaya çıktı. Personellerin şebeke kurduğu üzerine gelen ihbarlar hala daha soruşturmanın içinde yer alıyor. Türkiye’de son zamanlarda sağlık alanlarında birçok skandal gün yüzüne çıkıyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 ayda tam 18 yaşından küçük altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun zorunlu olarak polise bildirilmemesi üzerine Bakanlık inceleme başlattı.