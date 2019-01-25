Hayri İnönü'den CHP'ye Büyük Şok

Hayri İnönü'nün, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilmemesi halinde istifa edeceği konusu gündeme bomba gibi düştü. Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifasından sonra Şişli'de güçlü aday arayisina giren CHP 'nin mevcut başkan Hayri Inönü'yü aday göstermeyeceğinin kesinleştiği, kulislerin gündemini oluşturdu.

CHP Genel Merkezinden Hayri İnönü'ye aday yapilmayacaginin soylenmesi üzerine, Hayri Inönü'nun yakin çevresine, Pazar günü yapilacak PM'den aday olarak çıkmazsa, partisinden istifa edeceğini söylediği konuşuluyor. Bu arada Hayri İnönü'nün, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le, Ankara da gizli bir görüşme yaptığı da konuşuluyor. Eğer istifa gerçekleşirse, Mustafa Sarıgül'den sonra yaşanacak bu kan kaybının nasıl karşılanacağı büyük merak konusu oldu.

Hayri İnönü Kimdir?

1954 Istanbul doğumlu Hayri İnönü Mannheim Üniversitesi mezunudur. Cumhurbaşkanlarımızdan İsmet İnönü'nün torunudur. Almanya ve Türkiye'de birçok önemli firmqada üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2009 yerel seçimlerinde Şişli Belediye ve İstanbul büyükşehir Belediyeleri Meclis üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılında Şişli Belediye Başkanı seçilen Hayri İnönü, halen görevine devam etmektedir.