Hızlı ve Kolay Pasta Tarifleri

Günümüz insanları, özellikle de çalışan kadınlar zamandan tasarruf etmenin yollarını arıyorlar. Bu nedenle zor ve çok uzun zaman alan pasta tarifleri yerine çok daha pratik bir şekilde hazırlanabilecek kolay pasta tarifleri tercih etmelerini anlamak zor değildir. Sizin için pratik ve kolay tarifleri bir araya getirdik. Yine de mutfağın sınırlarını çizmek zordur, kendi yaratıcılığınızı da işin işine katmaya başladığınız zaman, bu sınırsızlığın sizde farkına varacak ve yeni lezzetler yaratmanın tadına varacaksınız.

Silvia Pastası

Son derece kolay hazırlanabilen ve çok lezzetli bir pasta yapmaya hazırlanın. Bunun için malzemelerimiz; 4 fincan un, 2 fincan Kenton nişasta, 3 fincan toz şeker, 100 gr tereyağı, 100 gr rendelenmiş çikolata, 3 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 paket Kenton kabartma tozu ve 1 çay kaşığı tuz.

Hazırlanışı: Un, nişasta ve kabartma tozu karıştırılır. Ayrı bir kapta, tereyağı ve şeker çırpılarak köpürtülür, yumurta sarıları eklenerek çırpmaya devam edilir. Karışım köpürünce un karışımı eklenir. Eritilmiş çikolata akıtılarak karıştırılır. Bu arada yumurta aklarını da çırparak karışıma yedirmelisiniz. Hazırladığınız hamuru 180 °C fırında 45 dakika pişirin. Turta piştikten sonra çeşitli biçimlerde servis yapılabilir. Çikolata sosu veya krema ile bezeyebilir, çikolata parçacıkları veya portakal, incir, vişne şekerleme parçaları eklenebilir.

Karınca Pastası

Karınca pastası, pasta tarifleri arasında en fazla 1 saatinizi alacak bir çeşittir, ancak misafirlerinize ikram ettiğiniz inanılmaz lezzeti, emin olun yıllarca konuşulacak.

Malzemeler : 4 yumurta, birer su bardağı ( zeytinyağı, şeker, süt, irmik), yarım su bardağı haşhaş, 1 paket Kenton kabartma tozu,1 paket Kenton vanilya, 1 paket Kenton krema ve yeterince un.

Şerbeti için; 3 su bardağı su, 2,5 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı limon.

Hazırlanışı : Öncelikle şerbeti pişirin. Kek yapar gibi malzemeleri karıştırıp, yağladığımız kalıba döküp, ısıtılmış 170°C fırında 20-25 dakika pişirin. Şerbeti ekleyip soğumasını bekleyin. Kenton kremanızı üzerine sıvayın. Dilediğiniz malzemelerle süsleyerek servis yapabilirsiniz.

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