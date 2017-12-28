banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
114115
ALTIN
156.924
DOLAR
3.7720
STERLİN
5.0710
EURO
4.5065
Yılbaşı için hindi dolması tarifi!
Yılbaşı için hindi dolması tarifi!
Feneryum Bünyesinde, Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü’nden Yılbaşına Özel Etkinlik
Feneryum'da Yılbaşı Özel Etkinliği
TSK açıkladı! 11 terörist öldürüldü!
TSK açıkladı! 11 terörist öldürüldü!
Bursa’da şafak operasyonu!
Bursa’da şafak operasyonu!

Hücre odada yaşam mücadelesi!

Japonya’da kendi ailesinin 15 yıldır sakladığı 3 metrekarelik odada zorla tuttuğu kadın donarak öldü.

Hücre odada yaşam mücadelesi!

Japonya’da kendi ailesinin 15 yıldır sakladığı 3 metrekarelik odada zorla tuttuğu kadın donarak öldü.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:02
Hücre odada yaşam mücadelesi!

Japonya’da kendi ailesinin 15 yıldır sakladığı 3 metrekarelik odada zorla tuttuğu kadın donarak öldü.

Babası 55 yaşında Yasutaka ve annesi 53 yaşındali Yukari Kakimoto herşeyi itiraf etti. Cumartesi günü 33 yaşındaki kızlarını akli dengesi yerinde olmadığı için bir odaya kitlediklerini anlattılar. Olay yerine birçok polis geldi. Polislerin yaptığı araştırmada kızın açlıktan 19 kilo kaldığını tespit ettiler. Daha sonra kadının aşırı açlık ve soğuktan öldüğü tespit edildi. Polis evde toplam 10 adet güvenlik kamerası buldu. Çift kızlarına günde 1 kez yemek verdiğini sorguda itiraf etti. Polis olayı itiraf etmeleri üzerine aileyi gözaltına aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılbaşı için hindi dolması tarifi!
Yılbaşı için hindi dolması tarifi!
İstanbul Valisi açıkladı! 37 bin polis 4 bin jandarma görevli olacak!
İstanbul Valisi açıkladı! 37 bin polis 4 bin jandarma görevli olacak!
1 Ocak 2018 Pazartesi günü bankalar açık mı?
1 Ocak 2018 Pazartesi günü bankalar açık mı?

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim