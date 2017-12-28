Hücre odada yaşam mücadelesi!

Japonya’da kendi ailesinin 15 yıldır sakladığı 3 metrekarelik odada zorla tuttuğu kadın donarak öldü.

Babası 55 yaşında Yasutaka ve annesi 53 yaşındali Yukari Kakimoto herşeyi itiraf etti. Cumartesi günü 33 yaşındaki kızlarını akli dengesi yerinde olmadığı için bir odaya kitlediklerini anlattılar. Olay yerine birçok polis geldi. Polislerin yaptığı araştırmada kızın açlıktan 19 kilo kaldığını tespit ettiler. Daha sonra kadının aşırı açlık ve soğuktan öldüğü tespit edildi. Polis evde toplam 10 adet güvenlik kamerası buldu. Çift kızlarına günde 1 kez yemek verdiğini sorguda itiraf etti. Polis olayı itiraf etmeleri üzerine aileyi gözaltına aldı.