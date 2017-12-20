İdlib’e hava saldırısı:17 ölü!

Suriye’nin İdlib iline bağlı çatışmasızlık bölgesinde yer alan Maaşurin köyüne düzenlenen hava saldırısında ilk verilere göre en az 17 sivil hayatını kaybetti. 35 sivil yaralandı. Yerleşim yerini hedef alan hava saldırısında ölenlerin arasında kadın e çocukların da bulunduğunu belirten Yusuf, yaralıların da bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını söyledi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Suriye’nin kuzey batısındaki İdlib ili; Türkiye, Rusya ve İran’ın Kazakistan’ın başkenti Astana’da vardığı anlaşma doğrultusunda gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.