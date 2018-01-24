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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!

İstanbul Deniz Otobüsü ve Bursa Deniz Otobüsü hava muhalefeti nedeniyle bu sabahki seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!

İstanbul Deniz Otobüsü ve Bursa Deniz Otobüsü hava muhalefeti nedeniyle bu sabahki seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:02
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!

İstanbul Deniz Otobüsü ve Bursa Deniz Otobüsü hava muhalefeti nedeniyle bu sabahki seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO’nun iptal edilen seferleri

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO’nun iptal edilen seferleri

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya).

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