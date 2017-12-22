İlk uçak Şubat ayında iniş yapacak!

Çalışmaları İstanbul’da devam eden 3. Havalimanı projesinin ilk yolcusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olacak. Projeyi yöneten müteahhit şubat ayı sonu Erdoğan ve Yıldırım’ın THY uçağıyla alana deneme amaçlı iniş yapmasının planlandığını söyledi. Müteahhit çalışmaları hala daha devam eden havalimanı için şu açıklamalar da bulundu: ‘İki bağımsız pist ve 1 milyon 200 bin metrekare kapalı alanlı terminal binası, 30 bin araçlı kapalı otopark 29 Ekim 2018’de bitecek ve açılmış olacak. Bu pistler de aynı zamanda iniş-kalkış aynı anda gerçekleşecek. Şu anda Türkiye’de böyle bir pist yok. Pistin biri tamamlandı, bazı testler yapılıyor. Altı pistin tamamı bittiğinde toplam 3 kule olacak. Şubat ayının sonunda deneme amaçlı THY uçağı iniş yapacak. Cumhurbaşkanı ve Başbakan da o uçakla gelip o uçakla dönecekler.