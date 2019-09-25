İmamdan rezalet! Çocuklara izlettiği film

Zonguldak ilinin Çaycuma'ya bağlı Veliköyü Saraçlar Mahallesi’ndeki bir cami imamı olarak görev yaptığı öğrenilen E.A. isimli kişi iddia edildiği üzere, cami avlusunda projeksiyon ile duvara yansıtarak küçük çocuklara 'Siccin 4' adlı korku filmini seyrettirdi. Çocukların çok korktuklarından şikayet eden aileler, imama sert çıktı. Kendilerinin bile bu tarzda korku filmlerini izlemekten çekindiğini ifade eden ebeveynler, çocuklar üzerinde olumsuz etkisi yarattığı iddiasında bulunarak İlçe Müftülüğüne şikayet etti.

İMAM HAKKINDA İNCELEME

Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, Veli Köyü Saraçlar Mahallesi Yeni Cami İmam Hatibi olan E.A.’yı yanına çağırdı ve konu ile alakalı bilgi istedi ve kendisi hakkında inceleme başlattığını söyledi.

Çevredeki insanlar tarafından çekilen fotoğraflarda duvara yansıtılan filmden kareler ile filmi izleyen çocuklar bulunmaktaydı. Müftülük tarafından olayla alakalı olarak başlatılan inceleme devam ediyor.