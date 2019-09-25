Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
102618
ALTIN
275.256
DOLAR
5.6874
STERLİN
7.0133
EURO
6.2294
İmamdan rezalet! Çocuklara izlettiği film
Özel araçta sigaraya ceza geldi! Sürücüler şaşkın
'Yok artık' dedirtti, ölümle dalga geçtiler
Miley, Uğruna Kocasından Ayrıldığı Eşcinsel Sevgilisinden Ayrıldı

İmamdan rezalet! Çocuklara izlettiği film

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan bir imamın küçük çocuklara korku filmi izlettiğinin öğrenilmesi üzerine hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

İmamdan rezalet! Çocuklara izlettiği film

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan bir imamın küçük çocuklara korku filmi izlettiğinin öğrenilmesi üzerine hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:00
İmamdan rezalet! Çocuklara izlettiği film

Zonguldak ilinin Çaycuma'ya bağlı Veliköyü Saraçlar Mahallesi’ndeki bir cami imamı olarak görev yaptığı öğrenilen E.A. isimli kişi iddia edildiği üzere, cami avlusunda projeksiyon ile duvara yansıtarak küçük çocuklara 'Siccin 4' adlı korku filmini seyrettirdi. Çocukların çok korktuklarından şikayet eden aileler, imama sert çıktı. Kendilerinin bile bu tarzda korku filmlerini izlemekten çekindiğini ifade eden ebeveynler, çocuklar üzerinde olumsuz etkisi yarattığı iddiasında bulunarak İlçe Müftülüğüne şikayet etti.

İMAM HAKKINDA İNCELEME

Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, Veli Köyü Saraçlar Mahallesi Yeni Cami İmam Hatibi olan E.A.’yı yanına çağırdı ve konu ile alakalı bilgi istedi ve kendisi hakkında inceleme başlattığını söyledi.

 Çevredeki insanlar tarafından çekilen fotoğraflarda duvara yansıtılan filmden kareler ile filmi izleyen çocuklar bulunmaktaydı. Müftülük tarafından olayla alakalı olarak başlatılan inceleme devam ediyor.

Son Güncelleme: 25.09.2019 18:03
Anahtar Kelimeler:
Korku FilmiSiccin 4Imamdan RezaletHaberçaycumaImam Korku FilmiZonguldak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel araçta sigaraya ceza geldi! Sürücüler şaşkın
Özel araçta sigaraya ceza geldi! Sürücüler şaşkın
'Yok artık' dedirtti, ölümle dalga geçtiler
'Yok artık' dedirtti, ölümle dalga geçtiler
Sokak ortasında dayak yiyen kadına kimse yardım etmedi
Sokak ortasında dayak yiyen kadına kimse yardım etmedi

banner8

banner37

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim