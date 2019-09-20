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İmamoğlu’ndan Gerici Zihniyete Kapak Gibi Cevap

Ekrem İmamoğlu, gerici açıklamaları ile nam salan Nurettin Yıldız’ın yapmış olduğu “Kadınların 90 km’den fazla hızla araç kullanması dinen yasak” sözlerine karşılık verdi.

İmamoğlu’ndan Gerici Zihniyete Kapak Gibi Cevap

Ekrem İmamoğlu, gerici açıklamaları ile nam salan Nurettin Yıldız’ın yapmış olduğu “Kadınların 90 km’den fazla hızla araç kullanması dinen yasak” sözlerine karşılık verdi.

20 Eylül 2019 Cuma 13:39
İmamoğlu’ndan Gerici Zihniyete Kapak Gibi Cevap

Ekrem İmamoğlu, Nurettin Yıldız’ın yapmış olduğu “Kadınların 90 km’den fazla hızla araç kullanması dinen yasak” sözlerine karşılık verdi.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, dindar Nurettin Yıldız tarafından “Kadınların 90 km’den fazla hızla araç kullanması dinen yasak” şeklindeki cümlelerine ibbtv'nin yayını üzerinden cevap verdi.

“Altı yaşındaki kızlar evlenebilir”, “Kız çocukları 7-8 yaşından itibaren tesettür şekli almalı”, “3 yaşında kız çocukları amcalarının yanına külotla çıkmamalı”, “Kız çocukları cehennem kadar risktir", “Çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor" şeklinde açıklamaları ve fetvaları bulunan  Sosyal Doku Derneği Kurucu Başkanı Nureddin Yıldız, sosyal medyaüzerinden  kadın takipçisi tarafından kendisine yöneltilen  “Ehliyet alsam araç kullansam günah mı olur?” sorusuna, kadınların “yanlarında mahremleri olmadan” 90 kilometreden fazla araba kullanmalarının haram olduğu şeklinde cevap vermişti.

DEĞİL ARABA..

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu resmi Twitter hesabı üzerinden dinci Nurettin Yıldız’a, ibbtv tarafından hazırlanan videoyla yanıt verdi. İbbtv’nin videosunda tren sürücüsü Arzu Özaydın bulunurken Ekrem İmamoğlu söz konusu videoyu “Kadınlar değil araba, tek başlarına metro treni bile kullanırlar. Tüm kadın makinistlerimize hayırlı yolculuklar ve başarılar dilerim” şeklinde yayınladı.

Son Güncelleme: 20.09.2019 14:11
Anahtar Kelimeler:
İBBEkrem Imamoğlu Nurettin YıldızNurettin YıldızEkrem İmamoğlu
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