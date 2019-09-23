İmamoğlu’ndan iş arayanlara açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kendisine ait sosyal medya hesabı ile açıklamada bulundu. Ekrem İmamoğlu yapmış olduğu bu açıklamada belediyenin yeni kariyer sitesi olan "kariyer.ibb.istanbul"un kullanıma açılmış olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kendisine ait olan sosyal medya hesabından işe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getirdiklerini ifade ederek internet sitesi vesilesi ile İBB ve iştiraklerinin personel alımları hakkında gerekli kriterlerinin açıkça net bir biçimde ilan edileceğini duyurdu. İş arayan vatandaşların siteyi online olarak ziyarat edip süreci takip edebileceklerini belirtti.