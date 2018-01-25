İrlanda vizesi, Türk vatandaşlarının son dönemlerde talebi oldukça artan İrlanda’ya gitmek için almaları gereken vizedir. Özellikle Avrupa kıtasının Türk turistler tarafından sıkça ziyaret edilmesinin ardından farklı alternatifler aranmaya başlanmıştır. İrlanda bu seçenekler arasında en dikkati çeken ülkelerden biri durumundadır.

İrlanda vizesi, elektronik ortamda doldurulan bir form aracılığı ile başvuru kabul etmektedir. Elektronik olarak doldurulan bu formun çıktısı ile birlikte çalışma durumunuza göre belirlenen evrakları ekleyerek vize başvurusunda bulunmak mümkündür. Başvurular ister bireysel, ister bir vize acentesi yardımı ile yapılabilir. Vize acenteleri ie yapılan başvurularda en önemli avantaj Türkiye’nin neresinde olursanız olun, başvuru merkezine gitmenize geek kalmadan İrlanda vizesi alabilmeniz olacaktır.

Yunanistan Vizesi

Yunanistan vizesi, ülkemizden en çok başvuru yapılan vize konumundadır. Özellikle ülkemize sınır komşusu olan Yunanistan, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul gibi yakın illerden çok ciddi sayıda turist çekmektedir. Yunanistan, Schengen bölgesine dahil olan ülkelerden biri olduğundan, Yunanistan vizesi Schengen özelliği taşımaktadır. Yani Yunanistan için alacağınız vize ile 30 ülkede serbest dolaşma hakkına sahip olursunuz.

Yunanistan vizesi için yapılacak olan başvurular, ikamet edilecek ile göre değişmektedir. İkamet edilen il İstanbul ve çevre iller için Kosmos vize aracılığı ile yapılır. Yunanistan vize başvurusu yaparken de bir vize danışmanlık firması aracılığı ile başvuru yapmak mümkündür. Şayet 2014 sonrasında alınmış herhangi bir Schengen vizeniz varsa, başvuru merkezine gitmeden bir vize acentesi aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz.

Amerika Vizesi

Amerika vizesi, Schengen ülkelerinden sonra en çok başvuru yapılan ülkedir. Pek çok insan için ‘’Harikalar Ülkesi’’ olarak adlandırılan Amerika’ya gidebilmek için, vatandaşlaımızı ciddi bir sınav beklemektedir. Özellikle Türkiye ve Amerika arasındaki ikili ilişkilerin gerilmesi ile Amerika vizesi için verilen onay oranlarının da ciddi biçimde düştüğü gözlemlenmektedir. Ancak çok iyi hazırlanmış bir seyahat planı ve hatasız doldurulmuş bir Amerika vize başvuru formu şansınızı yükseltecekir.

Amerika vize başvuru formu olan ds 160 formu, her başvuru sahibinin doldurması gereken elektronik bir vize formudur. Her başvuru sahibinin, doldurduğu bilgilere göre ek sorulara da cevap vermesi gerektiğinden hazır bir soru listesi bulunmamaktadır. İngilizce yeterliliği çok yüksek olmayanların mutlaka profesyonel bir yardım alarak Amerika vizesi başvurusu yapmalarını tavsiye ederiz.