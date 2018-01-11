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İSKİ’den açıklama! Su verilmeyecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ana isale hattında dış etkenlerin olması nedeniyle meydana gelen arızayı bakıldığı için bazı bölgelere saat 15:00’a kadar su verilemeyeceğini açıkladı.

İSKİ’den açıklama! Su verilmeyecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ana isale hattında dış etkenlerin olması nedeniyle meydana gelen arızayı bakıldığı için bazı bölgelere saat 15:00’a kadar su verilemeyeceğini açıkladı.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:12
İSKİ’den açıklama! Su verilmeyecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ana isale hattında dış etkenlerin olması nedeniyle meydana gelen arızayı bakıldığı için bazı bölgelere saat 15:00’a kadar su verilemeyeceğini açıkladı. İstanbullular suların olmadığını görünce çok şaşırdı. İski, İstanbul’da bazı ilçelere saat 15:00’e kadar verilemeyeceğini açıkladı.

İŞTE SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Fetih Mah,Esatpaşa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Sakızağacı Mah,Osmaniye Mah,Yenimahalle,Zuhuratbaba Mah,Zeytinlik Mah,Kartaltepe Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Cevizlik Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Yeni Mahalle,Göksu Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Kocatepe Mah,Kuloğlu Mah,Kemankeş Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Müeyyetzade Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Tom Tom Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Emekyemez Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Mimi Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler

:

Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Türkali Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Mecidiye Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Bebek Mah,Kuruçeşme Mah,Cihannuma Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Rüstempaşa Mah,Nişanca Mah,Sarac İshak Mah,Sultan Ahmet Mah,Sarıdemir Mah,Molla Fenari Mah,Mevlanakapı Mah,Muhsinehatun Mah,Mimar Kemalettin Mah,Mimar Hayrettin Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Tayahatun Mah,Yavuz Sinan Mah,Şehsuvar Bey Mah,Yedikule Mah,Süleymaniye Mah,Sururi Mah,Sümbül Efendi Mah,Tahtakale Mah,Silivrikapı Mah,Mesihpaşa Mah,Cankurtaran Mah,Binbirdirek Mah,Cerrahpaşa Mah,Demirtaş Mah,Cibali Mah,Alemdar Mah,Aksaray Mah,Ayvansaray Mah,Beyazıt Mah,Balat Mah,Katip Kasım Mah,Hoca Paşa Mah,Kocamustafapaşa Mah,Mercan Mah,Küçük Ayasofya Mah,Hacıkadın Mah,Emin Sinan Mah,Haseki Sultan Mah,Hoca Gıyasettin Mah,Hobyar Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Koşuyolu Mah,Hasanpaşa Mah,Fikirtepe Mah,Zühtüpaşa Mah,Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah,Dumlupınar Mah,Caferağa Mah,Acıbadem Mah,Feneryolu Mah,Fenerbahçe Mah,Eğitim Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Reşitpaşa Mah,Rumeli Hisarı Mah,Rumeli Kavağı Mah,Merkez Mah,Poligon Mah,Ptt Evleri Mah,Zekeriyaköy Mah,Çayırbaşı Mah,İstinye Mah,Tarabya Mah,Yeni Mah,Yeniköy Mah,Darüşşafaka Mah,Emirgan Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah,Büyükdere Mah,Cumhuriyet Mah,Kocataş Mah,Kireçburnu Mah,Maden Mah,Ferahevler Mah,Garipçe Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler

:

Sümer Mah,Seyit Nizam Mah,Telsiz Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Merkez Efendi Mah,Kazlıçeşme Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Site Mah,Tantavi Mah,Namık Kemal Mah,Saray Mah,İnkilap Mah,İstiklal Mah,Topağacı Mah,Yamanevler Mah,Atatürk Mah,Dumlupınar Mah,Armağan Evler Mah,Atakent Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Elmalıkent Mah,Esenevler Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Salacak Mah,Selami Ali Mah,Selimiye Mah,Mimar Sinan Mah,Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Murat Reis Mah,Çengelköy Mah,Ünalan Mah,İcadiye Mah,Zeynep Kamil Mah,Sultantepe Mah,Valide I Atik Mah,Yavuz Türk Mah,Küçüksu Mah,Barbaros Mah,Bulgurlu Mah,Burhaniye Mah,Bahçelievler Mah,Acıbadem Mah,Altunizade Mah,Aziz Mahmud Hüdayi Mah,Kuleli Mah,Küplüce Mah,Küçük Çamlıca Mah,Kandilli Mah,Cumhuriyet Mah,Ferah Mah,Güzeltepe Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

Harbiye Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.1.2018 - 21:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Son Güncelleme: 11.01.2018 09:24
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