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İstanbul alarm altında!

İstanbul Tuzla’da dün akşam saatlerinde birçok mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişiyi hastanelik yapan kimyasal kokuyla ilgili incelemeler başlatıldı.

İstanbul alarm altında!

İstanbul Tuzla’da dün akşam saatlerinde birçok mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişiyi hastanelik yapan kimyasal kokuyla ilgili incelemeler başlatıldı.

26 Aralık 2017 Salı 16:06
İstanbul alarm altında!

İstanbul Tuzla’da dün akşam saatlerinde birçok mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişiyi hastanelik yapan kimyasal kokuyla ilgili incelemeler başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen açıklamaya göre kokunun nedeni belli oldu. Kokuya neden olan kimyasalların metal ve tekstil türünde kullanılan bir madde olduğu açıklandı. Kimyasal atıkların bulunduğu yollar İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Kokudan etkilenen 97 kişiden 62’si taburcu edildi. 35 kişinin de hala tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğu bilgisi geldi. Polislerin yaptığı çalışmalar esnasında hastanede tutulan kişilerin ifadeleri alındı. Kaçak kimyasal atıkların kullanıldığı yollar belediye ekipleri tarafından kapatıldı. Bölgeye demir bariyerler döşenerek engellendi.

Son Güncelleme: 26.12.2017 16:09
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