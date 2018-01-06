İstanbul için kar uyarısı! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurdun farklı noktalarında yaşayan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji2den yapılan hava durumu tahminleri arasında İstanbul2da henüz kar haberi yok. İç ve batı kesimlerde 2-4 derece arasında sıcaklık artışı olacak. Öte yandan ülkemiz genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olacağı açıklandı.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumlarına göre bugün İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. Yapılan son açıklamalara göre İstanbul’da bugün hava az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu bir hava hakim olacak.

Bölgelerimize Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.