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İstanbul için tarih verildi!

Türkiye’nin batısında kış yaşanması gerekirken yazdan kalma günler devam ediyor. Adeta 13 yılın en sıcak Ocak ayı yaşanıyor. Perşembe günü İstanbullular yağmura teslim olacak.

İstanbul için tarih verildi!

Türkiye’nin batısında kış yaşanması gerekirken yazdan kalma günler devam ediyor. Adeta 13 yılın en sıcak Ocak ayı yaşanıyor. Perşembe günü İstanbullular yağmura teslim olacak.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:29
İstanbul için tarih verildi!

Türkiye’nin batısında kış yaşanması gerekirken yazdan kalma günler devam ediyor. Adeta 13 yılın en sıcak Ocak ayı yaşanıyor. Perşembe günü İstanbullular yağmura teslim olacak. Uzmanlardan gelen bilgilere göre ‘’12-13 Ocak’ta kar yağışını konuşmaya başlayacağız’’ gibi tahminlerde bulundular. İstanbullular yazdan kalma bir hafta sonu yaşadılar. Vatandaşlar hafta sonu keyiflerini park ve bahçelerde değerlendirdi. Uzmanlar bu sene kış mevsiminin çok sert geçmeyeceğini açıkladı. Geçtiğimiz dönemlere göre artış yağışlar azalmaya başlıyor. Hava tablosunda çok kirli bir havaya sahip olduğumuzu görüyoruz. Sisli ve puslu ağır bir hava var. Perşembe günü Balkanlar’dan gelecek serin havayla herkes serinleyecek ve hava temizlenecek.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Marmara

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ege

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri sisli.

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Batı Karadeniz

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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