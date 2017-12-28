İstanbul Valisi açıkladı! 37 bin polis 4 bin jandarma görevli olacak!

İstanbul Valisi Şahin, bu sene vatandaşlarımızın huzurlu ve güvende bir yılbaşı geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız dedi. 37 bin polisimiz, 4 bine yakın jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görev başında olacak.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da yılbaşı önlemleri adına birçok soruyu cevapladı. Bu yılbaşı vatandaşların huzuru ve güvenliği göz önünde bulundurularak gereken önlemleri aldıklarını açıkladı. Kadrolarımızın tamamı o akşam görev başında olacaklar. İstanbul’da ve diğer büyük şehirlerde elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızı güvende hissettireceğiz açıklamalarında bulundu.