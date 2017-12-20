İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

Düzenlenen birçok operasyonda 30 kişi yakalandı. Ankara’da da Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan birçok FETÖ okulunda görev yapan ve 36’sı ByLock kullanıcısı 51 şüpheli öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbulda sabaha karşı birçok ilçede eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda şu ana kadar 30 kişinin yakalandığı açıklandı. Yakalanan zanlıların İstanbul Emniyet .müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilirken, firari durumdaki 29 kişinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.