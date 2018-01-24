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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!

Meteorolojiden gelen son dakika bilgilerine göre hava çok bulutlu, karla karışık, yer yer hafif kar yağışlı olacak.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!

Meteorolojiden gelen son dakika bilgilerine göre hava çok bulutlu, karla karışık, yer yer hafif kar yağışlı olacak.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:16
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!

Meteorolojiden gelen son dakika bilgilerine göre hava çok bulutlu, karla karışık, yer yer hafif kar yağışlı olacak. Şu sıralarda İstanbul Şişli’de hafif kar yağışı başladı. Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu son verilen bilgilere göre güne yağışla başlayacak. Rüzgarın orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1

İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 8

Bursa: Çok bulutlu ve karla karışık yağmur 3

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 5

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8                         

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

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