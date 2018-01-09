İstanbul’da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul’da sabah saatlerinde şafak operasyonu yapıldı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Fatih ve Gaziosmanpaşa’da 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Bu operasyonda 39 kişi göz altına alındı. Operasyona çok sayıda sivil destek verdi. Sabah saat 05.00 sıralarında yapılan operasyona birçok konvoy ekibi, çok sayıda sivil ekip ve çevik kuvvet ekipleri destek verdi. Fatih’te bulunan iki katlı bir eve giren ekipler şüpheli gördükleri kişileri gözaltına aldılar.