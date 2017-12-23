İstanbul’da kar yağışı başladı!

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı başladı. İDO ve BUDO, Marmara Denizi’ndeki birçok seferi iptal etti.

Çanakkale’de kar yağışı nedeniyle yollar kapanmak üzere, ekipler geceden beri yoğun çabalarla açmaya çalışıyorlar.

D-765 karayolunun Ilgaz Dağı geçişinde ise sis ve kar ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü.

Türkiye’de günlerdir beklenen kar yağışı geniş bir alanda başladı. İstanbul’da dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Sultanbeyli, Çekmeköy, Pendik civarında kar şeklinde yağdı. Bazı araçlar ve evlerin çatıları beyaza büründü.