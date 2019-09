İstanbul’da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü

Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu iddia edilen sürücü, makas attığı esnada, yan şeritte bulunan araca süratle çarptı. Bu hızlı çarpmanın kuvveti ile iki araç bariyerlere fırlayarak saplandı. Kazaya karışan her iki kazazedenin de yaralandığı bilgisi alındı.

Kaza, gece Gaziosmanpaşa Otogar-TEM bağlantı yolu Hal mevkiinde gerçekleşti. Ulaştırılan bilgilere göre, TEM istikametine gitmekte olan makas atan ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen Mertcan Ö. İsimli kişi kontrolündeki 34 ZP 8465 plakalı otomobil, aynı tarafa seyir halindeki Ahmet Y isimli kişinin kullandığı 34 GL 0233 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen çarpmanın etkisi ile her iki araçta savruldu. Bu savrulmanın ardından bariyerlere ok gibi saplanan araçlarının içinde bulunan her iki sürücü de yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve karayolları ekipleri ulaştırıldı. Olay mahalline intikal eden sağlık ekipleri, yaralanan kazazedeleri ilk müdahale sonrası hastaneye ulaştırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yoldaki güvenlik önlemlerini sağladı. Trafik tek yönlü şekilde ilerletilmeye çalışıldı.