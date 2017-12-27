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İstanbul’da patlama meydana geldi!

Son dakika edinilen bilgiye göre İstanbul Bağcılar Bağlar Mahallesinde olan bir tekstil fabrikasında nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası binayı dumanlar sardı. Yangın hala söndürülemedi.

İstanbul’da patlama meydana geldi!

Son dakika edinilen bilgiye göre İstanbul Bağcılar Bağlar Mahallesinde olan bir tekstil fabrikasında nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası binayı dumanlar sardı. Yangın hala söndürülemedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:32
İstanbul’da patlama meydana geldi!

Son dakika edinilen bilgiye göre İstanbul Bağcılar Bağlar Mahallesinde olan bir tekstil fabrikasında nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası binayı dumanlar sardı. Yangın hala söndürülemedi.

Bağcılar’da patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. Bağlar Mahallesinde 3 katlı bir tekstil fabrikasının çatı katında bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle duvarı yıkıldı ve iş yerini alevler sardı. Yangına sabah saatlerinde çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çalışmalar sonucunda uzun süren yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları hala sürüyor. Yıkılan duvarın parçaları çevre arabalarda hasara yol açtı. Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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