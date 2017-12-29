İstanbul’da sabah saatlerinde iki kadın vuruldu!

Olay Beylikdüzü’nde lüks bir sitede yaşandı. Siteye gelen kimliği belirsiz bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadının evine girip kadını ve ev arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Ardından ortalıktan kayboldu. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre kadınlardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde Beylikdüzü Mimar Sinan Caddesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddialara göre silahlı kimliği belirsiz bir şahıs sevgilisi olduğu iddia edilen kadının evine girdi. Birinin evinde gezdiğini anlayan kadın korkudan tuvalete saklandı. Şahıs silahla vurduğu kadını ağır yaraladı. Daha sonra da evde bulunan kadının arkadaşını da yaralayarak uzaklaştı. Yaralı kadınlar vatandaşlar tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadınları yaralayan şahısla ilgili inceleme başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.