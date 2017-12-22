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İstanbul’da silahlı çatışma çıktı!

İstanbul Çekmeköy’de kimliği belli olmayan iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi.

İstanbul’da silahlı çatışma çıktı!

İstanbul Çekmeköy’de kimliği belli olmayan iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi.

22 Aralık 2017 Cuma 13:40
İstanbul’da silahlı çatışma çıktı!

İstanbul Çekmeköy’de kimliği belli olmayan iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yöneltildi. Çatışma anı bir vatandaşın cep telefon kamerasından kaydedildi. Çevrede çok sayıda ev ve araba zarar görürken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesinde önceden aralarında tartışma çıkan iki topluluğun karşılaşmasıyla silahlı çatışma çıktı. Yüzlerce merminin atıldığı çatışmada çevredeki birçok ev ve araç zarar gördü. Çatışma sonrası yapılan bilgilendirmeye göre ölen veya yaralanan olmadı. Polis iki grubu bulmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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