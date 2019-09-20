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İstanbul’da Sonbahar! Sağanak Kapıya Dayandı

İstanbul'da yağması ön görülen yağışlar kentin kuzeybatı bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Yağışın öğle saatlerine doğru il genelinde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul’da Sonbahar! Sağanak Kapıya Dayandı

İstanbul'da yağması ön görülen yağışlar kentin kuzeybatı bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Yağışın öğle saatlerine doğru il genelinde etkisini artırması bekleniyor.

20 Eylül 2019 Cuma 11:02
İstanbul’da Sonbahar! Sağanak Kapıya Dayandı

İstanbul'da yağması ön görülen yağışlar kentin kuzeybatı bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Yağışın öğle saatlerine doğru il genelinde etkisini artırması bekleniyor.

 Son değerlendirmelerden yola çıkılarak, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık olacağı ön görülüyor. Söz konusu yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı bölgelerinde daha fazla etkisini göstermesi ön görülüyor.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından elde edilen verilere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç bölgelerde 2 - 4 derece kadar düşeceği, diğer kesimlerde kayda değer bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

 Rüzgarın ise genel olarak kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı kesimlerinde hafif, ara ara orta şiddette eseceği ön görülüyor.

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak aralıklı sağanak yağışlı 23

İzmir: Az bulutlu ve hava açık 26 derece

Adana: Az bulutlu 33 derece

Bursa: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 25 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık olmak üzere 28 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri etkili sağanak yağışlı 21 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ve sonrası aralıklı sağanak yağışlı 23 derece

Son Güncelleme: 20.09.2019 11:05
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