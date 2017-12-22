İstanbullular için kritik haftasonu uyarısı! Kar geliyor!

İstanbul’da birkaç gündür Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava hakim. Akom’dan uyarılar üst üste gelmeye devam ediyor. Gelen son uyarı ise Cumartesi ve Pazar günü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık gün geçtikçe düşmeye devam edecek.Yağışlar yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Son olarak Marmara’nın güneydoğusu, batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Gelen son uyarı ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son uyarılara göre hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece birde düşeceği diğer yerlerde değişiklik olmayacağını belirtti.

Rüzgarlarında devam etmesi ve etkili olması bekleniyor. Özellikle kuzey, kuzeydoğu ve güneydoğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı Ege’de gece saatlerinden sonra kuvvetlenmesi bekleniyor.

Akom Uyardı! Cumartesi Ve Pazar’a Dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen uyarı İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü yüksek kesimlerde kar yağışı görüleceği yönünde oldu. Akom vatandaşları soğuk havaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bazı illerde günü en yüksek sıcaklıkları şöyle;

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey kesimleri ile yükseklerde karla karışık yağmur 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor 13.