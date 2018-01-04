İstanbullulara müjde! Kar geliyor!

Haftasonu güneşli günler yaşayan İstanbul’a daha sonra yağmurlu hava etkili olmuştu. Akıllarda hep kar ne zaman yağacak sorusunu Meteoroloji Başkanı Köse ‘’Ocak 15’e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak’tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı olacak’’ dedi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da yağışla beraber azalacağını ifade eden Köse, Cumartesi günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini ve yüksek basıncın etkisi altına girileceğini anlattı. ‘’Batıda kış zemheriden sonra geliyor’’ Ahmet Köse, batıda kışım zemheriden sonraki olan ikinci dönemde yaşandığını dile getirerek şöyle devam etti. ‘’Son 15 yıllık verilere göre geçen yıl İstanbul’daki 6-7 Ocak’ta yoğun kar yağışı oldu. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları ocak ortasında başlayıp şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. Genellikle İstanbul’da kar yağışına daha zaman var. 20 Ocak’tan sonra ciddi bir soğuma gerçekleşecek’’ açıklamalarında bulundu.