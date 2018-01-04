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İstinat duvarı yağmur nedeniyle yerle bir oldu!

Adana’da yağışların etkili olmasıyla birlikte bir sitenin istinat duvarı yıkıldı.

İstinat duvarı yağmur nedeniyle yerle bir oldu!

Adana’da yağışların etkili olmasıyla birlikte bir sitenin istinat duvarı yıkıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:40
İstinat duvarı yağmur nedeniyle yerle bir oldu!

Adana’da yağışların etkili olmasıyla birlikte bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın önünde park halinde bulunan 4 araç ciddi hasar gördü. Olay saat 07.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesinde bir sitede meydana geldi. Sitenin yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının bir bölümü hemen arkasında park halinde olan 4 aracın üzerine yıkıldı. Araçlar duvarın yıkılmasıyla ciddi hasar gördü. Büyük bir gürültü duyup dışarı çıkan site sakinleri yıkılan duvara bakarken duvarın kalan bir bölümü daha yıkıldı. Sitenin sakinleri son anda kaçarak molozlardan kendini kurtardı. Ancak duvarın önündeki park halinde olan 4 araç ciddi hasara maruz kalmıştı. Araçları gören site sakinleri polise şikayette bulundu.

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