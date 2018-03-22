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Isuzu D-Max alan çiftçilere mahsulden mahsule ödeme avantajı

Anadolu Isuzu, çiftçinin yardımcısı olmaya devam ediyor. Konya Tarım Fuarı’nda Anadolu Isuzu standına gelen çiftçiler çok özel fiyatlar ve mahsulden mahsule ödeme kolaylığıyla Yeni D-Max’e sahip oluyor.

Isuzu D-Max alan çiftçilere mahsulden mahsule ödeme avantajı

Anadolu Isuzu, çiftçinin yardımcısı olmaya devam ediyor. Konya Tarım Fuarı’nda Anadolu Isuzu standına gelen çiftçiler çok özel fiyatlar ve mahsulden mahsule ödeme kolaylığıyla Yeni D-Max’e sahip oluyor.

22 Mart 2018 Perşembe 11:45
Isuzu D-Max alan çiftçilere mahsulden mahsule ödeme avantajı

Pick-up segmentinin kamyon DNA’sına sahip modeli Yeni Isuzu D-Max, 31 Mart tarihine kadar geçerli özel bir kampanya ile çiftçilerin en büyük yardımcısı oluyor. Konya Tarım Fuarı’nda Anadolu Isuzu standına gelip Yeni Isuzu D-Max satın almak isteyen çiftçiler, özel kredi uygulamasıyla avantajlı duruma geçiyor.

Kampanya dahilinde İş Bankası ve Yapı Kredi bankalarından kredi kullanan çiftçiler, mahsulden mahsule ödemeli, çok özel avantajlara sahip oluyor. Hem peşin alımlarda, hem de çiftçi kredisi kullanımlarında büyük fiyat avantajları sunan kampanya Isuzu D-Max’in 4x2 V-Life 6 MT ve 4x4 V-Cross 6AT araçları için geçerli.

Çiftçinin tüm ihtiyaçlarını karışayabilecek güçlü pick-up; Yeni Isuzu D-Max

Yeni Isuzu D-Max, ister arazi ortamında ister şehirde kullanılsın, önceki versiyonuna göre daha sessiz bir motor, daha konforlu sürüş, daha güçlü çekme ve taşıma kapasitesi, toplam maliyetlerde ise daha az işletme gideri sunuyor. Motor hacminden dolayı 5 yıllık periyodda rakiplerine oranla 10.000 TL’den başlayan MTV avantajlarıyla satışa sunulan D-Max, garanti süresi olarak da 5 yıl veya 100,000 km garantisi sunarak ürün kalitesini ispatlıyor. D-Max kullanmak her anlamda kazanç sağlıyor. Yeni Isuzu D-Max’in bakım periyodunun 20 bin km’de bir gerçekleşiyor olması da kullanıcısına avantaj sağlıyor.

Yeni D-Max, önceki versiyonla aynı motor gücünü sunan yeni düşük hacimli motoruyla aynı zamanda ekonomi yapılmasını da sağlıyor. Yapılan geliştirmelerle 1.898 cc’lik motora sahip Yeni D-Max’in yakıt tüketimi bir önceki versiyona göre %14’e varan iyileşme sağlıyor. Yeni D-Max V-Cross, 1.898 cc’lik yeni motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanla 7,8 lt/100 km ve 4x2 V-GO 6 MT ile de 6,3 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi sergiliyor.

Son Güncelleme: 22.03.2018 11:52
Anahtar Kelimeler:
Isuzu D-MaxAnadolu IsuzuD-Max
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