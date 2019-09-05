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Kabil’e Dehşet Saldırı! Yaralı ve Ölüler Var

Afganistan Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında diplomatik isimlerinde bulunduğu semt civarlarında büyük bir patlama oldu.

Kabil’e Dehşet Saldırı! Yaralı ve Ölüler Var

Afganistan Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında diplomatik isimlerinde bulunduğu semt civarlarında büyük bir patlama oldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:27
Kabil’e Dehşet Saldırı! Yaralı ve Ölüler Var

Kabil Emniyet Müdürü Sözcüsü Firdevs Faramarz tarafından yapılan açıklamada meydana gelen patlamanın, kentin doğusunda yer alan ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinde ve diğer diplomatik misyonların bulunduğu semt civarında 9. Polis Bölgesi’nde gerçekleştirildiği dile getirildi.

 Afganistan'ın başkenti olan Kabil'de yer alan istihbarat biriminin giriş kısmında bomba yüklenen araçla gerçekleştirilen saldırıda 5 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 28 kişinin ise yaralı olduğu açıklandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü olan Nasrat Rahimi, başkent Kabil'in Şaş Darak bölgesinde istihbarat biriminin girişinde bulunan kontrol noktasında meydana gelen bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıyı teyit etti.

 Afganistan Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, saldırı sonrasında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yabancı uyruklu insanların olduğu konvoyun hedef alındığı bu bombalı saldırı Taliban tarafından üstlenildi.

Son Güncelleme: 05.09.2019 13:45
Anahtar Kelimeler:
KabilKabil SaldırıKabil Bombalı SaldırıKabil ABD BüyükelçiliğiAfganistanTalaban
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