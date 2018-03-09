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Kadınlar, Kuaförlük Mesleğinde Erkek Egemenliğine Meydan Okuyor

AKD ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan, okul-sektör işbirliği protokolü kapsamında, mesleki eğitim veren okullarda atölye yenileme programı olan “Meslekî Eğitim İçin El Ele Projesi” ile üç atölye daha yeniledi.

Kadınlar, Kuaförlük Mesleğinde Erkek Egemenliğine Meydan Okuyor

AKD ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan, okul-sektör işbirliği protokolü kapsamında, mesleki eğitim veren okullarda atölye yenileme programı olan “Meslekî Eğitim İçin El Ele Projesi” ile üç atölye daha yeniledi.

09 Mart 2018 Cuma 11:00
Kadınlar, Kuaförlük Mesleğinde Erkek Egemenliğine Meydan Okuyor

Maltepe Meslekî Teknik Anadolu Lisesi ve Kartal İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin yenilenen kuaförlük atölyelerinin açılışı, 8 Mart’ta İstanbul Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Gür, ilçe milli eğitim müdürleri, destekçi firmaların yetkilileri ve AKD yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Son yıllarda kuaförlük alanında kız öğrencilerin artan ilgisi nedeniyle, atölyelerin açılışları özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde duyuruldu.

Artistik Kuaförler Derneği (AKD), İstanbul’daki üç mesleki okulun kuaförlük eğitim verilen atölyelerini, üyeleri ve paydaşlarının sağladığı katkıyla yeniledi. “Meslekî Eğitim İçin El Ele Projesi” kapsamında Maltepe Meslekî Teknik Anadolu Lisesi’nin kuaförlük atölyesi, Wella, Filiz Çelik, Alpeda (tarama koltuğu ve yıkama üniteleri), Altıpatlar Mimarlık (iç mimari tasarım) ve AKD ‘nin katkılarıyla hayata geçirildi.

İzmit’teki Kartal İMKB Meslek Lisesi’nin atölyesiyse Lale Kuaför Salonu’nun sahibi Elif Çetin’in desteğiyle yenilenip modernize edildi.

Bu iki atölyenin açılışı, 8 Mart’ta Dünya kadınlar günü Maltepe ilçe programında, İstanbul Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Gür, Maltepe ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürleri, nüfus müdürü, kaymakamlık yetkilileri, belediye başkan yardımcısı destekçi firmaların yetkilileri , AKD yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dernek aynı zamanda Göztepe Neriman İrfan Mesleki Eğitim Merkezi’nin de kuaförlük bölümü atölyesini, AKD üyesi Süleyman Atalay’ın demirbaş desteği ile tamamlayıp, AKD Başkanı Adnan Serter’in katıldığı bir törenle 5 Mart tarihinde açılışını gerçekleştirdi.

AKD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Habip Örs, eğitim alanındaki bu sosyal sorumluluk projesiyle ilgili şunları söyledi: “Bu projeyle kızlarımızın en iyi şartlarda eğitim almasını ve meslekî algıyı yükseltmeyi amaçlıyoruz. Böylece eğitimini gördükleri mesleği sürdürmelerini ve aldıkları kaliteli eğitimi işlerine yansıtmalarını istiyoruz. Kendilerine ayrıca üye salonlarımızda staj olanakları sunarak, mesleğin inceliklerini de deneyimli ustalarından öğrenmelerini sağlıyoruz. Atölyelerin açılışını 8 Mart’ta yapmamızın da özel bir nedeni var. Son dönemde sektörümüzde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu alanda eğitim alan öğrencilerin tamamına yakınını kız öğrenciler oluşturuyor. Bir başka deyişle, meslek erkek egemenliğinden çıkarak adım adım kadın kuaförlerin egemenliğine giriyor.”

Son Güncelleme: 09.03.2018 11:03
Anahtar Kelimeler:
KadınlarKuaförlük Mesleği
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