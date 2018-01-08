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Kağıt paralardaki tehlike! Her biri virüs taşıyor!

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre kağıt paralar, virüs taşıyıcı olarak 3 gün boyunca virüs taşıdığı açıklandı.

Kağıt paralardaki tehlike! Her biri virüs taşıyor!

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre kağıt paralar, virüs taşıyıcı olarak 3 gün boyunca virüs taşıdığı açıklandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:16
Kağıt paralardaki tehlike! Her biri virüs taşıyor!

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre kağıt paralar, virüs taşıyıcı olarak 3 gün boyunca virüs taşıdığı açıklandı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada grip şikayetiyle hastanelere yapılan başvuru sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. En fazla virüs olan bölge İç Anadolu Bölgesi olarak açıklandı. Kadınlarda en çok grip virüsü görülüyor. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre vatandaşların bu yıl gribe erken ve hazırlıksız yakalandığını belirtti. Bakanlık gripten korunmak için vatandaşlara birkaç tavsiyede bulundu. ‘’ Toplu taşıma alanlarında hijyene dikkat edilmeli. Bir lokanta masasına dokunan bir grip hastasının virüsü, 20 dakika o masada yaşayabiliyor. Kağıt parada bu örnekler arasında en çok virüs taşıyan kategoridedir. Uyku düzeninizi değiştirmeyin, yeme alışkanlıklarınızda büyük farklılıklara izin vermeyin, sigara dumanını solumayın’’ dedi.

Son Güncelleme: 08.01.2018 10:21
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