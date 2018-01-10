Karayipler’de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Denizin ortasında gerçekleşen sarsıntı Meksika’dan Jamaika’ya çok geniş bir alanda hissedildi. Karayip Denizi’ndeki fay hattı üzerinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının yerel zaman dilimiyle 20.51’de neredeyse tüm karayipleri salladı. Çeşitli ülkelerde tsunami uyarısı verildi. Bölgede son yıkıcı deprem, Meksika’da geçen yıl gerçekleşti. Ülkeyi sarsan iki depremde 200’den fazla insan ölmüştü.