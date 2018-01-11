Kars’ta fırtına felaketi! Vatandaşlar korkudan dışarıya çıkamadı!

Kars’ta dün etkili olan fırtına sonrası vatandaşlar isyan etti. Fırtınada evlerin çatıları yerinden sökülerek metrelerce uzağa savruldu. Fırtınada 15 ev zarar görürken, telefon direkleri kırıldı, elektrik direkleri koptu. Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde dün gece fırtına etkili oldu. Elektrik direkleri yıkılarak birçok eve zarar verdi. Köyde bir atölyenin çatısı uçtu. Atölyenin içindeki malzemeler de zarar gördü. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar panik yaşadı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Kışın ortasında evlerinin çatışı uçan köylüler ise yardım bekliyor.