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Keson Nedir? Mobilya Dünyasındaki Önemi

Etajer, komodin, şifonyer ya da keson tüm bu isimler ev ya da ofis eşyası alacak olanlar için oldukça tanıdıktır. Bu tanışıklık aynı zamanda bir kafa karışıklığını da beraberinde getirir. Keson nedir?, Kullanım alanları nelerdir?, Neden mobilya alışverişi yaparken bu ismi çok sık duyuyoruz? Ofis mobilyası seçiminde kafa karışıklığını ortadan kaldıracak bir açıklama seçim yapmanızı da kolaylaştıracak.

Keson Nedir? Mobilya Dünyasındaki Önemi

Etajer, komodin, şifonyer ya da keson tüm bu isimler ev ya da ofis eşyası alacak olanlar için oldukça tanıdıktır. Bu tanışıklık aynı zamanda bir kafa karışıklığını da beraberinde getirir. Keson nedir?, Kullanım alanları nelerdir?, Neden mobilya alışverişi yaparken bu ismi çok sık duyuyoruz? Ofis mobilyası seçiminde kafa karışıklığını ortadan kaldıracak bir açıklama seçim yapmanızı da kolaylaştıracak.

30 Ocak 2018 Salı 14:34
Keson Nedir? Mobilya Dünyasındaki Önemi

Keson Nedir, Nerede Kullanılır?

Keson ve komodin adı verilen mobilyalar tasarım olarak birbirleri ile genellikle aynıdır. Ancak kullanım alanları farklıdır. Keson modelleri genellikle çekmeceli olsalar da raflı ya da dolaplı olan modelleri de bulmak mümkündür. Komodin modelleri ise tıpkı keson modellerindeki tasarımlara sahiptir. Ancak ofis ortamında kullanılan bu ürünler metal malzemeden üretilebilir. İş yerinde kullanılan keson modellerinde kilitli bir çekmece bulunması çok sık karşılaşılan bir detaydır. Keson bir mühendislik terimi olsa da ofis mobilyası almak isteyenlerin çok sık karşılaştığı bir terimdir. Ofis mobilyaları arasında işlevselliği ile ön plana çıkan keson tasarımları her masanın en özel tamamlayıcısıdır. Kesonlar genellikle masaları ile uyumlu olarak tasarlanır. Masa ve kesonu ayrı ayrı satın alabileceğiniz gibi birlikte de alabilirsiniz. Çekmeceleri, dolapları ya da rafları ile işlevsel çözümler sunan kesonlar ofislerin her noktasında kullanılabilir.

Keson Tasarımları

Masa ile bütünleşik halde karşılaşabileceğiniz keson modellerini masalardan bağımsız olarak da görebilirsiniz. Masanın iki yanında ya da tek bir yanında bulunan kesonlar etkili bir depolama alanı elde etmenizi sağlar. Mahremiyet açısından kişiselleştirilebilir olmaları sayesinde ofislerde etkili çözümler sunan keson modellerini bağımsız olarak tercih ettiğiniz zaman köşe ya da kolonlarda kullanabilirsiniz. Keson modellerinin boyları masa hizasında ya da masadan alçak olur. Bu sayede çalışırken kolayca erişim saplayabileceğiniz kesonlar ile verimli bir çalışma alanı yaratabilirsiniz. Keson modellerinin üst kısmı dosya rafı, kırtasiye malzemesi ya da yazıcı gibi eşyalar konulabilir. Masadan bağımsız keson tasarımları tekerleklidir. Tekerlekler mobilyanın kolayca hareket ettirilmesini sağlar. Bu da tasarımın kullanışlı olmasında oldukça etkili bir detay olarak öne çıkar.

Keson tasarımları farklı çözümler sunmak için özelleştirilebilir. Sehpa, puf ya da bank olarak kullanılabilen keson modelleri ile tek bir parça ürün ile birden fazla çözüm elde etmek mümkündür. Özellikle küçük ofis alanlarında farklı çözümlere ihtiyaç duyduğunuz durumlarda farklı tasarımlara sahip keson modelleri arasında seçim yapabilirsiniz. Bu sayede tek bir mobilya ile birden fazla çözüm elde etmiş olursunuz.

Ofislerde Keson Kullanımının Sağladığı Avantajlar

Ofis mobilyaları arasında oldukça işlevsel olmaları sebebiyle öne çıkan keson modelleri her zaman kullanışlı çözümler sunar. Ofislerde keson kullanmanın pek çok sebebi vardır. Bunlardan ilki düzenli bir alan yaratma ihtiyacıdır. Çalışma masaları üzerindeki dağınıklık insanların dikkatini kolayca dağıtabilir. Verimli bir çalışma ortamı yaratmak için verilen öneriler arasında dağınık olmayan bir ortamda çalışmak ön plandadır. İnsanın dikkatini dağıtacak her türlü belge, evrak ya da eşyanın masa üzerinde bulunmaması gerekir. Keson modelleri bu verimliliği sağlamak için kullanılabilecek en işlevsel mobilyalardan birisidir.

Keson nedir sorusunun cevabından sonra bu ürünlerin tasarımının nedenlerini değerlendirmek gerekli. Bu mobilyaların tasarımında çalışma ortamındaki verimliliği ön plana çıkarmak çok önemli olsa da şıklık ve konfor yaratmak da oldukça önemlidir. Ofislerde düz bir masa tablası ve masa ayağından oluşan tasarımlar genellikle alanların boş ve sıradan gözükmesini sağlar. Bu nedenle masa ile birlikte kullanılan keson modelleri ofis alanlarının çok daha şık gözükmesinde etkili olur.

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