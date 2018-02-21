Kıbrıs’ta Sizi Bekleyen Muhteşem Oteller

Girne’nin Enleri Sizi Bekliyor

Girne merkeze 10 dakikalık uzaklıkta olan Elexus Hotel, sunduğu hizmetler ile dikkat çeken Kıbrıs otelleri arasında yer alıyor. Ercan Havalimanı’na da 25 dakika mesafede olan Elexus Hotel hem ulaşım kolaylığı hem de muhteşem lokasyonu ile dikkat çeken Girne otelleri arasında yer alıyor. 650 odası, 3 adet açık, 2 çocuk ve bir adet kapalı havuzu bulunan Elexus Hotel’de aynı zamanda oldukça büyük bir aquapark bulunuyor. Eğlence merkezleri, çocuk kulübü, muhteşem restoranı ve her şey dahil konsepti ile keyifli bir tatil deneyimi sunan Elexus Hotel’de konaklamaktan keyif alacaksınız.

Kaynak: https://www.tatildukkani.com/elexus-hotel-resort-spa

Girne’de farklı bir tatil deneyimi sunan Lord’s Palace Hotel&Spa&Casino, muhteşem manzarası ve konumu ile dikkat çeken oteller arasında yer alıyor. Hem Girne Merkeze yakınlığı ile hem de turkuaz rengi denizin kıyısında olması nedeniyle dikkat çeken otelde pek çok kaliteli hizmet sizi bekliyor. Lord Palace kendi iskelesinde bulunan çardaklarda keyifle zaman geçirebilir, altın rengi kumsalında güneşlenebilir ya da deniz manzaralı havuzlarda yüzmenin tadını çıkarabilirsiniz. Otel kendine has konsepti ile ön plana çıkarken sezon boyunca devam eden birbirinden farklı aktiviteleri ile de konuklarının her zaman keyifle zaman geçirmesini sağlıyor.

Kaynak: https://www.tatildukkani.com/lords-palace-hotel-spa-casino

İskele’nin Doğasının Tadını Çıkarın

Kıbrıs’ın her mevsimde tatile uygun olan iklimi ile muhteşem bir mimariyi bir araya getiren Kaya Artemis’te İskele bölgesinde keyifle tatil yapabileceğiniz yerler arasında öne çıkıyor. 739 odası ile hizmet veren Kaya Artemis Resort ilhamını Artemis Tapınağı’ndan alan mimarisi ile görsel bir şöleni de tatil keyfinin yanında sunuyor. Otel içerisinde bulunan aqua park ve çocuk kulübü özellikle ailelerin tatil keyfi açısından ayrıcalıklı çözümler sunuyor.

Kaynak: https://www.tatildukkani.com/kaya-artemis-resort-casino