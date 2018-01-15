Kids Dreamz Artık Hayatımızda

Kids Dreamz çocuklar için özel olarak üretilmiş polar örtüdür. Antibakteriyel ve Antialerjik özelliği, kolay giyilebilir, her yaş kategorisindeki çocuk için extra özelliklere sahip, yıkandığında boya atmayan, çocukları terletmeyen ve üşümesine engel olan yapısının yanı sıra, kız ve erkek çocuklar için çok farklı renk ve desen modelleri ile de hizmete sunulmuş durumda.

Sadece uyku için değil TV karşısında, bahçede, balkonda da rahatlıkla kullanılabilecek bu ürün satışa çıkmış durumda. Ürün detaylarını Kids Dreamz instagram hesabından inceleyebilirsiniz. instagram.com/kidsdreamz