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Kids Dreamz Artık Hayatımızda

Kids Dreamz, çocuk uyu tulumlarına yeni bir vizyon getirdi. Türkiye'de çocuklu anne-babaların en büyük problemleri, uykuda üzerini açmaları. Bu sebeple veliler uyku problemleri de yaşıyor. Kids Dreamz ile birçok detay sizler için düşünülmüş. İşte detaylar

Kids Dreamz Artık Hayatımızda

Kids Dreamz, çocuk uyu tulumlarına yeni bir vizyon getirdi. Türkiye'de çocuklu anne-babaların en büyük problemleri, uykuda üzerini açmaları. Bu sebeple veliler uyku problemleri de yaşıyor. Kids Dreamz ile birçok detay sizler için düşünülmüş. İşte detaylar

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:34
Kids Dreamz Artık Hayatımızda

Kids Dreamz çocuklar için özel olarak üretilmiş polar örtüdür. Antibakteriyel ve Antialerjik özelliği, kolay giyilebilir, her yaş kategorisindeki çocuk için extra özelliklere sahip, yıkandığında boya atmayan, çocukları terletmeyen ve üşümesine engel olan yapısının yanı sıra, kız ve erkek çocuklar için çok farklı renk ve desen modelleri ile de hizmete sunulmuş durumda.

Sadece uyku için değil TV karşısında, bahçede, balkonda da rahatlıkla kullanılabilecek bu ürün satışa çıkmış durumda. Ürün detaylarını Kids Dreamz instagram hesabından inceleyebilirsiniz. instagram.com/kidsdreamz

Son Güncelleme: 15.01.2018 15:54
Anahtar Kelimeler:
çocuk Uyku Tulumuçocuk TulumuGece Tulumuçocuk PolarıKidz DreamsKids Dreamz
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